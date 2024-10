La sinistra senza leader sogna Berlinguer per dimenticare la Schlein (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Mostra del Cinema di Roma apre con un film su Berlinguer. Elio Germano: "È il nostro atto politico". E s'interroga sulla natura di chi deve guidare la sinistra Ilgiornale.it - La sinistra senza leader sogna Berlinguer per dimenticare la Schlein Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Mostra del Cinema di Roma apre con un film su. Elio Germano: "È il nostro atto politico". E s'interroga sulla natura di chi deve guidare la

"Lo chiede la gente" : pugno di ferro del governo - la Dalla Chiesa spiana la sinistra dalla Berlinguer - Io penso che su questo la Meloni abbia preso una posizione dura, perché anche su questo nessuno si sente al sicuro, neanche sulla propria privacy. "Sull'inasprimento delle pene io sono d'accordo, perché è questo che la gente chiede. Che faccia piacere o meno, le persone hanno bisogno di avere sicurezza, e chi commette un reato è giusto che venga punito. (Liberoquotidiano.it)

Mic : Salvini - ‘un tempo sinistra aveva Berlinguer - ora la signorina Boccia…’ - “Solidarietà umana e politica a Sangiuliano e un ringraziamento per come ha fatto il ministro”, aggiunge. L'articolo Mic: Salvini, ‘un tempo sinistra aveva Berlinguer, ora la signorina Boccia…’ sembra essere il primo su CalcioWeb. . Roma, 16 set. Così Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4. (Adnkronos) – “Che la sinistra una volta avesse come campione Berlinguer e adesso si attacca alla ... (Calcioweb.eu)

