La Meloni guida il fronte Ue anti Green deal (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il premier annuncia che chiederà a Bruxelles la revisione delle regole sulla transizione ecologica che sta mettendo in crisi grandi settori industriali: «Nel deserto economico non cresce il verde». Poi si dice favorevole all’emissione di debito comune. Laverita.info - La Meloni guida il fronte Ue anti Green deal Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il premier annuncia che chiederà a Bruxelles la revisione delle regole sulla transizione ecologica che sta mettendo in crisi grandi settori industriali: «Nel deserto economico non cresce il verde». Poi si dice favorevole all’emissione di debito comune.

