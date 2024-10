La danza che muove 2024/25: su il sipario al teatro Mecenate con Sosta Palmizi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In continuità con la precedente stagione, nel 2024/25 si conferma al teatro Mecenate di Arezzo La danza che muove, la rassegna di danza contemporanea rivolta a un pubblico ampio ed eterogeneo, curata da Sosta Palmizi con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione CR Arezzonotizie.it - La danza che muove 2024/25: su il sipario al teatro Mecenate con Sosta Palmizi Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In continuità con la precedente stagione, nel/25 si conferma aldi Arezzo Lache, la rassegna dicontemporanea rivolta a un pubblico ampio ed eterogeneo, curata dacon il contributo del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione CR

Al Teatro Mecenate di Arezzo La danza che muove - Parlami Terra e K(-A-)O saranno inoltre presentati in replica matinée, il giorno successivo alla pomeridiana, per le scuole del territorio. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 18 ottobre con la masterclass di apertura tenuta da Giorgio Rossi dedicata ai bambini dai 5 agli 8 anni, presso Semillita Atelier, in collaborazione con il festival Meno alti dei pinguini. (Lanazione.it)

Torna La danza che muove che - con Portiamo i ragazzi a teatro - La rassegna La danza che muove realizzata da Sosta Palmizi con il sostegno di MiC, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze, Fondazione Guido d’Arezzo, Unicoop Firenze – sezione Soci Arezzo, oltre alla programmazione pomeridiana al Teatro Mecenate dedicata al più ampio pubblico, prevede tre appuntamenti rivolti in maniera specifica alle scuole dell’infanzia, alle primarie e alle ... (Lanazione.it)