Secondo quanto riferito da un diplomatico occidentale, la Corea del Nord ha inviato 10.000 soldati in Russia. Cresce la cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang. La Corea del Nord ha inviato soldati in Russia? Un diplomatico occidentale ha affermato al Kyiv Independent che la Corea del Nord ha inviato 10.000 soldati in Russia per rafforzare

