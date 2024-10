Tutto.tv - Jessica Morlacchi in crisi al GF, le parole allarmano: pronta ad abbandonare?

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il grandissimo spazio che le è stato riservato durante la prima puntata del Grande Fratello 18, ha fatto comprendere fin da subito chesarebbe stata una protagonista di questa edizione. La cantante è entrata nel reality show con grande entusiasmo, facendosi apprezzare dal pubblico per la sua proverbiale autoironia. Come una “Bridget Jones” romana, ha giocato senza alcun timore sulla sua sfortuna amorosa, sperando nell’eventualità di conoscere l’uomo giusto all’interno della casa più spiata d’Italia. L’allegria della concorrente però, in questi ultimi giorni è andata via via a spegnersi.