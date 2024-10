Ilfattoquotidiano.it - “Italia, che vergogna aver giocato contro Israele”: Roger Waters stronca la Nazionale di Spalletti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) ““. Nelle ultime ore, la gara di Nations League tra lana eha fatto discutere non tanto per il risultato sportivo (gli Azzurri si sono imposti per 4-1), quanto per polemiche legate al coinvolgimento dellaisraeliana nei tornei europei: una partita segnata dalla guerra in corso in Medio Oriente, compresi gli sviluppi degli ultimi giorni, con gli attacchi di Tel Aviv anche alle postazionine dell’Unifil. Una situazione che non aveva voluto ignorare nemmeno il ct Luciano, prendendo posizione alla vigilia del match con una dichiarazione al Tg1. Dalle manifestazioni Pro Palestina al calcio, c’è chi come– ex bassista e voce dei Pink Floyd – non ha accettato la scelta dell’di giocare comunque la gara.