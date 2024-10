Inzaghi e l’Inter in ansia: “Ho sentito un po’ tirare”. A rischio anche la Juve (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Infortunio in nazionale per un giocatore dell’Inter di Simone Inzaghi: scatta l’allarme in vista delle prossime gare con Roma, Young Boys e Juventus Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dal martedì dedicato alle nazionali, prima del ritorno in campo nel weekend in campionato. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore dell’Inter incrocia le dita per Piotr Zielinski, uscito acciaccato nella parte finale della sfida tra la sua Polonia e la Croazia. L’ex centrocampista del Napoli era andato anche a segno nel primo tempo con un bel sinistro angolato, mentre alla mezz’ora circa della ripresa è arrivata la doccia fredda con l’infortunio di natura fisica che lo ha costretto alla sostituzione. Per Zielinski si tratterebbe di un problema muscolare, con l’Interista che si è toccato ripetutamente la parte posteriore della coscia destra lasciando il terreno di gioco. Calciomercato.it - Inzaghi e l’Inter in ansia: “Ho sentito un po’ tirare”. A rischio anche la Juve Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Infortunio in nazionale per un giocatore deldi Simone: scatta l’allarme in vista delle prossime gare con Roma, Young Boys entus Non arrivano buone notizie per Simonedal martedì dedicato alle nazionali, prima del ritorno in campo nel weekend in campionato. Simone(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore delincrocia le dita per Piotr Zielinski, uscito acciaccato nella parte finale della sfida tra la sua Polonia e la Croazia. L’ex centrocampista del Napoli era andatoa segno nel primo tempo con un bel sinistro angolato, mentre alla mezz’ora circa della ripresa è arrivata la doccia fredda con l’infortunio di natura fisica che lo ha costretto alla sostituzione. Per Zielinski si tratterebbe di un problema muscolare, conista che si è toccato ripetutamente la parte posteriore della coscia destra lasciando il terreno di gioco.

