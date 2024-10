Inter-news.it - Inter, investimenti in Arabia Saudita? Nuovo accordo con il Ministero

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’allarga i suoi orizzonti anche al Medio Oriente. Il club nerazzurro ha ottenuto uncon ildeglidell’– L’vuole espandere il suo mercato nel Medio Oriente e ci sta riuscendo. Dopo Qatar Airways stavolta è l’occasione per l’. Il club nerazzurro ha ottenuto una licenza daldeglidello stato per rafforzare la propria attività nel Regno secondo quanto riportato da ASharq Business. L’sarà il primo clubnazionale a rendere Riyadh come la sua sede per il lavoro economico-finanziario nella regione. L’obiettivo primario è quello di allargare il numero dei tifosi anche in quella zona del mondo.