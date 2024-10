Inchiesta sul verde pubblico, si dimette assessore indagato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'assessore di San Nicola la Strada Gaetano Mastroianni ha rassegnato le proprie dimissioni dopo il suo coinvolgimento nell'Inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sugli appalti del verde pubblico a Caserta e San Nicola la Strada. "Con rammarico stamane ho rassegnato le mie Casertanews.it - Inchiesta sul verde pubblico, si dimette assessore indagato Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'di San Nicola la Strada Gaetano Mastroianni ha rassegnato le proprie dimissioni dopo il suo coinvolgimento nell'della Procura di Santa Maria Capua Vetere sugli appalti dela Caserta e San Nicola la Strada. "Con rammarico stamane ho rassegnato le mie

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

San Nicola la Strada - verde pubblico : si dimette assessore Mastroianni - La Procura ha chiesto l’arresto per tutti gli indagati, ma il Gip Alessia Stadio ne ha convocati 14 per domani e venerdì, affinché rendano interrogatorio preventivo come prescritto dalla nuova legge Nordio; tra i 14, che rischiano dunque un eventuale arresto dopo l’interrogatorio, figura l’assessore al Verde e al decoro urbano del Comune di San Nicola la Strada Gaetano Mastroianni, per il quale ... (Anteprima24.it)

Parcheggi privati ai danni del verde pubblico - Mentre stiamo ancora attendendo - ma da "soli" 15 anni dopo l'abbattimento di 50.000 mq di alberi! - il parco che avrebbe dovuto sorgere sui parcheggi privati di via Sgambati, strada ridotta sempre piĂą a strada "colabrodo", ecco la notizia dell'ennesimo parcheggio privato a via Domenico Fontana... (Napolitoday.it)

Qualiano : affidato il servizio straordinario di manutenzione del verde pubblico - 03. 301,47, circa 8. l”. r. Il costo del servizio, compreso di IVA, ammonta a 51. Qualiano: Il costo del servizio sarà di oltre 50mila euro dal ottobre 2024 a marzo 2025. Ad occuparsi del servizio, affidato attraverso la procedura “dell’affidamento diretto”, alla ditta “Eurogiardinaggio di Nicola Maisto S. (Puntomagazine.it)