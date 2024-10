Incendio nel sottopasso: bruciano stracci e rifiuti sotto il ponte. Fumo su Nomentana e tangenziale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fumo sulla tangenziale e sulla via Nomentana. È la conseguenza di un Incendio divampato stamattina nel sottopasso pedonale del ponte della Nomentana nella zona del Quartiere Africano. Un tunnel oramai fuori servizio dove nel corso del tempo si sono accumulati rifiuti e stracci, conseguenza del Romatoday.it - Incendio nel sottopasso: bruciano stracci e rifiuti sotto il ponte. Fumo su Nomentana e tangenziale Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)sullae sulla via. È la conseguenza di undivampato stamattina nelpedonale deldellanella zona del Quartiere Africano. Un tunnel oramai fuori servizio dove nel corso del tempo si sono accumulati, conseguenza del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, incendio nel sottopassaggio pedonale della Nomentana: rifiuti in fiamme (FOTO) - Intorno alle 11 di questa mattina è divampato un incendio di rifiuti all’interno di un sottopassaggio pedonale in via Nomentana. La colonna di fumo nero ha allarmato i residenti che hanno contattato i ... (msn.com)

Roma, multato un b&b su tre: strutture non a norma e licenze irregolari, ispezionati tremila immobili - Strutture turistiche non a norma e licenze irregolari: multato un titolare su 3. Dallo scorso febbraio la stretta dei controlli si è allargata ai b&b, le case vacanze, affittacamere ... (ilmessaggero.it)

A Rebibbia un murales realizzato da detenuti e detenute transgender - L'intervento di rigenerazione urbana rientra nel progetto di Rebibbia Graffiti che sarà presentato la prossima settimana e che vedrà coinvolto anche il cinema ... (romatoday.it)