In Italia la gestazione per altri diventa reato universale Roccella | ‘Diritti riaffermati’

In Italia la gestazione per altri è diventata reato universale - La pena? Fino a due anni di reclusione e multe fino a un milione di euro. “Chi si trincera dietro la retorica dei diritti per giustificare la pratica dell’utero in affitto dovrebbe chiedersi perché invece ci sia una rete mondiale del femminismo che sostiene l’iniziativa dell’Italia e considera il nostro Paese un esempio da seguire dappertutto. (Biccy.it)

La gestazione per altri è diventata reato universale in Italia - Voto in Senato. La legge, fortemente voluta da Fratelli d'Italia, punisce anche i cittadini italiani che ricorrono alla pratica all'estero. Gli esperti sollevano dubbi sull'applicabilità della norma e sulla tutela dei minori nati da gestazione per altri. (Wired.it)

La gestazione per altri diventa reato universale : ecco le nuove normative in Italia - In particolare, il comma 6 di questo articolo, già contenente disposizioni relative alla commercializzazione di gameti e embrioni, è stato ampliato. Questo rappresenta un significativo inasprimento della normativa esistente, implementato con l’intento di rafforzare la posizione della legge italiana nei confronti di pratiche considerate problematiche sul piano etico e legale. (Gaeta.it)