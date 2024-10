Imprese e innovazione con gli Startup Days (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Lombardia diventa il palcoscenico dell’innovazione con gli Startup Days, due eventi distinti con un unico obiettivo: supportare le iniziative imprenditoriali che guardano all’innovazione volta a un futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Organizzati da Regione Lombardia e MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action, gli Startup Days hanno come protagonisti indiscussi le Startup innovative e le loro idee. Le giornate del 23 e 29 ottobre 2024, organizzate all’interno di Palazzo Lombardia, saranno caratterizzate da incontri, pitch e opportunità di networking per le Startup emergenti, gli investitori e i professionisti del settore. Favorire la crescita delle Startup attraverso i contatti con potenziali investitori, in modo da consolidare progetti in grado di generare un valore aggiunto per l’economia. Lapresse.it - Imprese e innovazione con gli Startup Days Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Lombardia diventa il palcoscenico dell’con gli, due eventi distinti con un unico obiettivo: supportare le iniziative imprenditoriali che guardano all’volta a un futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Organizzati da Regione Lombardia e MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action, glihanno come protagonisti indiscussi leinnovative e le loro idee. Le giornate del 23 e 29 ottobre 2024, organizzate all’interno di Palazzo Lombardia, saranno caratterizzate da incontri, pitch e opportunità di networking per leemergenti, gli investitori e i professionisti del settore. Favorire la crescita delleattraverso i contatti con potenziali investitori, in modo da consolidare progetti in grado di generare un valore aggiunto per l’economia.

