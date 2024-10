Il progetto Albania fa subito flop: Tirana ci rispedisce due migranti (presunti) minorenni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Doveva essere la grande giornata di Giorgia Meloni. Quella nella quale l’intera Europa volgeva lo sguardo sulla premier italica che con coraggio e sprezzo del pericolo, risolveva il problema dei migranti nel Continente. Colei che per prima, incurante delle critiche, dimostrava che trasportare esseri umani ripescati in mare in un hot spot creato in un Paese extra-Ue, costato centinaia di milioni di euro, fosse la panacea del grande male. Una figuraccia in mondo visione Invece la grande giornata si è trasformata in una figuraccia internazionale. Sì, perché due dei 16 migranti ripescati in mare e indirizzati, davanti alle telecamere, nel centro di detenzione di Gjader, Albania, si sono dichiarati minorenni. E quindi, secondo gli accordi stretti tra Roma e Tirana (che prevede la procedura solo per i maschi adulti), in quel centro non ci possono stare. Lanotiziagiornale.it - Il progetto Albania fa subito flop: Tirana ci rispedisce due migranti (presunti) minorenni Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Doveva essere la grande giornata di Giorgia Meloni. Quella nella quale l’intera Europa volgeva lo sguardo sulla premier italica che con coraggio e sprezzo del pericolo, risolveva il problema deinel Continente. Colei che per prima, incurante delle critiche, dimostrava che trasportare esseri umani ripescati in mare in un hot spot creato in un Paese extra-Ue, costato centinaia di milioni di euro, fosse la panacea del grande male. Una figuraccia in mondo visione Invece la grande giornata si è trasformata in una figuraccia internazionale. Sì, perché due dei 16ripescati in mare e indirizzati, davanti alle telecamere, nel centro di detenzione di Gjader,, si sono dichiarati. E quindi, secondo gli accordi stretti tra Roma e(che prevede la procedura solo per i maschi adulti), in quel centro non ci possono stare.

