Il nuovo auburn hair color di Millie Bobby Brown è la perfetta sfumatura per l'autunno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) l'autunno sembra essere la stagione dei cambiamenti per molte celebrità, e Millie Bobby Brown non fa eccezione. La star di Stranger Things ha recentemente mostrato su Instagram Stories quello che sembra essere un nuovo colore di capelli perfetto per la stagione. Notando un cambiamento evidente nella sua chioma, i fan hanno subito notato una tinta rossastra, o meglio auburn, che si discosta dal suo solito castano scuro, lasciando intravedere riflessi caldi, particolarmente visibili sulle punte dei capelli. Millie Bobby Brown svela un nuovo look autunnale: capelli auburn e onde naturali Non è solo il colore auburn a catturare l'attenzione, ma anche la texture naturale che Brown ha sfoggiato con grande disinvoltura. Solitamente nota per il suo look più liscio e levigato, questa volta ha lasciato che le sue onde naturali risaltassero, creando un effetto beachy.

