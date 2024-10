Il Napoli di Conte e il ricordo di Maradona | parla Alemao

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ex centrocampista delRicardoè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ho visto due volte ilgiocare, mi aspettavo una squadra forte, con un buonissimo allenatore, ha preso giocatori interessanti. Lukaku è un goleador, mi sta piacendo molto. Neres? Un buonissimo giocatore, in Brasile lo aspettano, i grandi giocatori si vanno vedere più in Europa, qui non ha fatto moltissimo ma penso che sia un ottimo giocatore, per vederlo in Italia deve ancora adattarsi pienamente ma afarà grandi cose, ne sono certo”. La squadra dipuò vincere il campionato? “Scudetto? Per me può fare molto bene, il centrocampo è fortissimo, con Lobotka, Mc Tominay, Anguissa ed anche Gilmour.