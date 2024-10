Il dramma di Eva, morta a 15 anni: «Ha preso colchicina scambiandola per melatonina». Su Fb il dolore della mamma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) dramma a Lecce dove una ragazza di 15 anni, di nome Eva, è morta nei giorni scorsi per quella che pare essere un'intossicazione da eccesso di dosaggio di alcuni medicinali. Lo scrive Leggo.it - Il dramma di Eva, morta a 15 anni: «Ha preso colchicina scambiandola per melatonina». Su Fb il dolore della mamma Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)a Lecce dove una ragazza di 15, di nome Eva, ènei giorni scorsi per quella che pare essere un'intossicazione da eccesso di dosaggio di alcuni medicinali. Lo scrive

Dramma in montagna - morta sotto gli occhi del fratello : cosa è successo - Il soccorso alpino ha potuto constatare solo il decesso (Ansa) – cityrumors. La chiamata ai soccorsi e la morte Una caduta avvenuta sotto gli occhi del fratello. Chi era la vittima La vittima era una professoressa dell’ateneo di Verona. . La notizia è arrivata subito a Verona e i messaggi di cordoglio nei confronti dei genitori, del marito, del fratello e dei due figli piccoli sono stati ... (Cityrumors.it)

Incidente stradali mortali : in drammatico aumento negli ultimi cinque anni in provincia di Latina. Lo dicono i dati Istat - Situazione dei Pedoni, Ciclisti e Utilizzatori di Monopattini Nel 2023, in tutta Italia sono deceduti 485 pedoni e 212 ciclisti, segnando un aumento del 3,4% rispetto all’anno precedente. Le Aree più Colpite e la Situazione del Lazio In tutto il Paese, il numero delle vittime è diminuito in molte province, ma in 42 territori le morti sono invece aumentate rispetto al 2019, anno ... (Dayitalianews.com)

Dramma in centro a Roma : cade l'ascensore - incidente mortale - Indagini in corso. . Un morto e due feriti: questo il bilancio di un incidente avvenuto in un palazzo in via delle Vergini 21, al centro di Roma. Secondo quanto svela l'Agi, sembra sia caduto un ascensore in un edificio in cui c'è un cantiere. Sul posto vigili del fuoco, polizia e il Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale per la viabilità. (Iltempo.it)