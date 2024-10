Ilfattoquotidiano.it - “Ho 50 anni, sicuramente c’è qualcuno che li porta meglio di me. Ho scelto di presentarmi esattamente come sono”: lo sfogo dell’Estetista Cinica

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sui social spesso si fa un uso massiccio dei “filtri” per togliere le rughe, snellire il corpo, togliere le “imperfezioni”. E capita che le immagini che vengono poi condivise sui social, non rispondano propriamente alla realtà. L’imprenditrice Cristina Fogazzi, notaL’Estetista, ha voluto dire la sua proprio su questo tema con un post, poi condiviso sui social: “La scorsa settimana ho pubblicato un video che doveva far vedere le varie shade di rossetto di Overskin ed è successo più o meno di tutto, vari commenti che sottolineavanoi rossetti non stessero bene sulle mie labbra, fino ad arrivare a qui”. Poi l’imprenditrice spiega (e molto bene) che cosa significa per lei approcciarsi con il suo volto sui social. “Ho 50c’èche lidi me, ma tant’è. Ho sempredisu questi schermi