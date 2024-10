“Ha scaricato Beatrice?”. Grande Fratello, nelle ultime ore scoppia il caso su Signorini: cosa è successo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) nelle ultime ore i social sono stati scossi da quello che alcuni utenti hanno soprannominato “defollow gate.” Secondo alcune maliziose speculazioni, Alfonso Signorini avrebbe smesso di seguire Beatrice Luzzi sui social dopo un acceso scambio avvenuto durante la diretta del Grande Fratello. Ma qual è la verità dietro a queste voci? Tutto ha avuto inizio durante l’ultima puntata del Grande Fratello, quando Alfonso Signorini ha fatto una battuta riferendosi a un episodio che ha coinvolto Beatrice Luzzi lo scorso anno nella casa, menzionando il nome di Giuseppe Garibaldi. Questo commento ha fatto perdere le staffe alla Luzzi, la quale ha risposto in modo deciso, dividendo immediatamente l’opinione del pubblico. Tuttavia, è ciò che è accaduto dopo la puntata a scatenare una vera e propria polemica. Tuttivip.it - “Ha scaricato Beatrice?”. Grande Fratello, nelle ultime ore scoppia il caso su Signorini: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ore i social sono stati scossi da quello che alcuni utenti hanno soprannominato “defollow gate.” Secondo alcune maliziose speculazioni, Alfonsoavrebbe smesso di seguireLuzzi sui social dopo un acceso scambio avvenuto durante la diretta del. Ma qual è la verità dietro a queste voci? Tutto ha avuto inizio durante l’ultima puntata del, quando Alfonsoha fatto una battuta riferendosi a un episodio che ha coinvoltoLuzzi lo scorso anno nella casa, menzionando il nome di Giuseppe Garibaldi. Questo commento ha fatto perdere le staffe alla Luzzi, la quale ha risposto in modo deciso, dividendo immediatamente l’opinione del pubblico. Tuttavia, è ciò che è accaduto dopo la puntata a scatenare una vera e propria polemica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande fratello - Beatrice Luzzi opinionista al fianco di Cesara Buonamici? Le ultime indiscrezioni - Tra le novità più chiacchierate delle ultime ore, c'è il possibile ingresso di Beatrice Luzzi come seconda opinionista del reality show. Una …. Secondo alcuni rumors, l'ex concorrente del reality show potrebbe sedersi sulla poltrona di opinionista, affiancando la giornalista del TG5, con la quale ha avuto diversi battibecchi nella scorsa edizione Il Grande Fratello sta per tornare e, come da ... (Movieplayer.it)