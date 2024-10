Iltempo.it - Giuliacci: "Pioggia e crollo delle temperature". I giorni del ribaltone

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una fine di ottobre piovosa ma non solo, con un decisoe la neve che tornerà a imbiancare i rilievi alpini. Cosa ci aspetta sul fronte del meteo da qui fino alla fine del mese? Lo spiega il colonnello Marionelle previsioni del tempo per i prossimie le tendenze fino al 31 ottobre. In questo frangente saremo alle prese con "tre eventi di rilievo", spiega il volto noto del tempo sul web e in tv con un video sul canale YouTube Meteo. Una concatenazione di eventi per effetto della quale su 15ben 10 saranno dominati dalla. Andiamo con ordine. La prima fase sarà "tra giovedì 17 e lunedì 21 ottobre - spiega- quando una perturbazione giunta dal sud della Francia genererà un ciclone che attiverà piovosi venti di Scirocco", conal di sopra della media al sud e sulle regioni adriatiche.