Liberoquotidiano.it - Giudice in bici per i corridoi del tribunale: clamoroso, cosa ha deciso il Csm

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Processato” e assolto dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura per avere utilizzato il palazzo di giustizia come un velodromo. Ilsi è involato sulla suacletta attraversando ideldi Torino «per recarsi dal suo ufficio fino all'aula, distante alcune centinaia di metri, destinata alla celebrazione dei processi per direttissima per svolgere il proprio turno».