George pizzaiolo Charlotte infermiera E in Italia? Le carriere mancate da Meloni al Papa

(Adnkronos) – I sogni dei piccoli reali inglesi hanno lasciato tutti di stucco: baby George vorrebbe fare il pizzaiolo, la principessa Charlotte, infermiera. Entrambi ben lontani dalle ambizioni di corte. Ma cosa avrebbero fatto i personaggi nostrani se non avessero intrapreso la strada che li ha portai alla fama? La premier Meloni, per esempio, voleva fare la pallavolista. Jovanotti, invece, sognava di essere un pittore come Raffaello. L'attore Paolo Calabresi avrebbe dovuto fare l'avvocato e ha confessato di essersi fermato a pochi esami dalla laurea. Un caso particolare è quello del giovane attore Federico Cesari: pur avendo conseguito la laurea in medicina, il successo ottenuto prima con le serie 'Skam Italia' e poi con 'Tutto chiede salvezza' gli ha fatto capire che la sua vera strada era la recitazione.

