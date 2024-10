Ilrestodelcarlino.it - Furti al mercato di piazza Fontanesi. Ladro scoperto e circondato: "Stavo lavorando, ho quattro figli"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancoraai danni degli ambulanti durante ildel martedì, in. Con la differenza che questa volta ilè stato colto con le mani nel sacco. In un attimo si è scatenato il caos, con la folla, composta dalle recenti vittime dei suoi colpi, che lo ha: l’uomo ha rischiato un brutto pestaggio (e in realtà qualche calcio e pugno ill’avrebbe anche preso). Poco dopo è arrivata la polizia. Tutto questo è accaduto ieri nel primo pomeriggio attorno alle 14.30 sotto gli occhi allibiti dei passanti, mentre gli ambulanti stavano smontando le ultime bancarelle. L’uomo, un 40enne extracomunitario, si è avvicinato a uno dei banchi e ha sottratto l’incasso della giornata a uno dei commercianti. Ma l’hanno visto. Si sono messi a urlare: "Prendetelo, prendentelo!". Lasi è fermata. L’uomo è stato bloccato. Ha cercato di difendersi come poteva.