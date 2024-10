Frosinone, aggredita da un montone nel giardino di casa: donna muore sul colpo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una donna di 77 anni è stata tragicamente uccisa da un montone mentre lavorava nel giardino della sua casa in via Selva Casilina, a Frosinone. L’episodio è avvenuto intorno alle 18 del 16 ottobre, quando l’animale, entrato nel cortile, ha colpito ripetutamente la donna alla schiena con delle testate. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario, ogni tentativo di rianimazione è stato vano, e la donna è deceduta sul posto.Leggi anche: Cosenza, neonato muore a pochi giorni dal parto. La denuncia dei genitori: “Dimesso con la febbre” La fuga del montone L’animale, dopo l’aggressione, è fuggito nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e rintracciare il montone. Thesocialpost.it - Frosinone, aggredita da un montone nel giardino di casa: donna muore sul colpo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unadi 77 anni è stata tragicamente uccisa da unmentre lavorava neldella suain via Selva Casilina, a. L’episodio è avvenuto intorno alle 18 del 16 ottobre, quando l’animale, entrato nel cortile, ha colpito ripetutamente laalla schiena con delle testate. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario, ogni tentativo di rianimazione è stato vano, e laè deceduta sul posto.Leggi anche: Cosenza, neonatoa pochi giorni dal parto. La denuncia dei genitori: “Dimesso con la febbre” La fuga delL’animale, dopo l’aggressione, è fuggito nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e rintracciare il

