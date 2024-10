Findus presenta la ricetta rinnovata dei Sofficini: più mozzarella per un gusto straordinario (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Findus, marchio leader nel settore dei surgelati, ha svelato una novità che promette di deliziare i fan dei Sofficini, uno dei simboli della cucina italiana. Con un annuncio ufficiale, l’azienda ha rivelato che a partire da settembre, la ricetta delle celebri mezzelune si arricchisce di una maggiore quantità di mozzarella, labellando questo aggiornamento come una vera e propria rivoluzione nel mondo dei surgelati. Questa iniziativa si inserisce nella strategia di Findus di adattarsi alle esigenze dei consumatori, mirando a preservare la qualità e il sapore che hanno reso i Sofficini un’icona nel panorama gastronomico. Gaeta.it - Findus presenta la ricetta rinnovata dei Sofficini: più mozzarella per un gusto straordinario Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, marchio leader nel settore dei surgelati, ha svelato una novità che promette di deliziare i fan dei, uno dei simboli della cucina italiana. Con un annuncio ufficiale, l’azienda ha rivelato che a partire da settembre, ladelle celebri mezzelune si arricchisce di una maggiore quantità di, labellando questo aggiornamento come una vera e propria rivoluzione nel mondo dei surgelati. Questa iniziativa si inserisce nella strategia didi adattarsi alle esigenze dei consumatori, mirando a preservare la qualità e il sapore che hanno reso iun’icona nel panorama gastronomico.

