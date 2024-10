Imiglioridififa.com - Finalmente la prima SBC ICONA di FC 25, ma è troppo cara?

Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare ladedicata alle ICONE ossia l’aggiornamentoBase max 87. Come scoprirete tra poco il costo non è per niente economico. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Agg.base max 87 Numero sfide: 3 Premio: 1x Max 87 Base Icon Player Pack Non scambiab. Costo al momento dell’uscita: 195.000 Crediti circa Scadenza: 22 ottobre 1 – Rosa con valutazione 85 Premio: 1x Premium Gold Pack Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra: min 85 2 – Rosa con valutazione 86 Premio: 1x Small Gold Players Pack Gioc. con TOT min 87: min 1 Valutazione squadra: min 86 3 – Rosa con valutazione 86 Premio: 1x Small Gold Players Pack Gioc.