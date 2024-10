Festival d'autunno al Campo di Federica, zucche e molto altro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un’esperienza unica, durante il Festival d'autunno, fino all'1 novembre nel Campo di Federica, dove natura e creatività si fondono. Scegli la tua zucca tra migliaia, rendila unica nel laboratorio creativo, ammira e fotografa le nostre installazioni e salta sulla ruota panoramica di 34 metri per Milanotoday.it - Festival d'autunno al Campo di Federica, zucche e molto altro Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un’esperienza unica, durante ild', fino all'1 novembre neldi, dove natura e creatività si fondono. Scegli la tua zucca tra migliaia, rendila unica nel laboratorio creativo, ammira e fotografa le nostre installazioni e salta sulla ruota panoramica di 34 metri per

