Ex Milan, Adli: “Pioli mi ha aiutato. Ecco cosa ho cercato” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito alla Fiorentina, è stato intervistato da Sky Sport parlando anche dell'aiuto di Pioli Pianetamilan.it - Ex Milan, Adli: “Pioli mi ha aiutato. Ecco cosa ho cercato” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Yacine, centrocampista delin prestito alla Fiorentina, è stato intervistato da Sky Sport parlando anche dell'aiuto di

Ex Milan - Yacine Adli è rinato a Firenze : partenza bomba. I numeri - Il francese a malincuore ha dovuto lasciare i rossoneri, con la quale aveva stretto un rapporto rimasto nel cuore come da lui stesso più volte affermato. Destinazione Fiorentina, una nuova avventura per un giocatore che suda la maglia e si sacrifica sempre e comunque. Ex Milan, la rivincita e rinascita di Yacine Adli: il francese brilla in maglia viola e si prende già i tifosi della Fiorentina. (Dailymilan.it)

Fiorentina-Milan - Ambrosini tuona : “Theo-Dodo - che rigore è?”. E su Adli … - Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a parlare del match Fiorentina-Milan. (Pianetamilan.it)

E’ un Milan senza rigore. Bis di errori dal dischetto. L’Ex Adli ferma Fonseca - Prima del 45’ tocca al Milan a sprecare un’occasione dal dischetto. I rossoneri replicano con uno schema a specchio dove Leao, Morata e Pulisic vanno a muoversi a sostegno di Abraham. Ci volevano cuore e grinta per confezionare il successo sul Milan, prima big transitata dal Franchi: ingredienti, questi, che allenatore e squadra, questa volta hanno saputo miscelare bene. (Sport.quotidiano.net)