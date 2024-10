Euro poco mosso scambiato a 10888 dollari

Euro poco mosso, scambiato a 1,0888 dollari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Europea è scambiata a 1,0888 dollari con una flessione dello 0,05% e a 162,6300 yen con un avanzamento dello 0,04%. Quotidiano.net - Euro poco mosso, scambiato a 1,0888 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)questa mattina sui mercati valutari: la moneta unicapea è scambiata a 1,0888con una flessione dello 0,05% e a 162,6300 yen con un avanzamento dello 0,04%.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : tra poco si parte - Gli emiliano vogliono conquistare la prima vittoria e i conseguenti due punti nella seconda uscita stagionale davanti al proprio pubblico. Il rooster dei baltici è ottimo, visto che sono presenti giocatori di rango europeo come Dovydas Giedraitis, Sylvain Francisco (19 contro il Barcellona). Dopodiché c’è stata la trasferta a Villeurbanne, dove il finale di partita non ha strizzato l’occhio a ... (Oasport.it)

Frattesi : «All’Europeo ci è mancato entusiasmo. Sul mio poco spazio all’Inter…» - Le dichiarazioni in conferenza stampa del centrocampista dell’Italia Davide Frattesi in vista dei prossimi impegni in Nations League In conferenza stampa, il centrocampista della Nazionale e dell’Inter Davide Frattesi, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. LE PAROLE – «Ciò che ci è un po’ mancato nella spedizione dell’Europeo è stato il divertimento in campo che s’è […]. (Calcionews24.com)