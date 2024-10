È stato presentato ieri il Manifesto-appello per chiedere una legge inclusiva e di equità sociale. È possibile firmarlo anche su Change.org (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il suo nome è caregiver e, molti lo sanno, è una figura fondamentale per la cura di parenti bisognosi o disabili. Nonostante ciò, questa figura è quasi completamente assente di un riconoscimento giuridico. Da questo irrispettosa mancanza, nasce il Manifesto-appello sottoscritto da Carer e Cittadinanzattiva, per chiedere una legge inclusiva che garantisca diritti e tutele di chi assiste un proprio caro malato. Iodonna.it - È stato presentato ieri il Manifesto-appello per chiedere una legge inclusiva e di equità sociale. È possibile firmarlo anche su Change.org Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il suo nome è caregiver e, molti lo sanno, è una figura fondamentale per la cura di parenti bisognosi o disabili. Nonostante ciò, questa figura è quasi completamente assente di un riconoscimento giuridico. Da questo irrispettosa mancanza, nasce ilsottoscritto da Carer e Cittadinanzattiva, perunache garantisca diritti e tutele di chi assiste un proprio caro malato.

