Domenico Farinacci: nuovo questore di Udine, un inizio all’insegna del rispetto e della sicurezza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il nuovo questore della provincia di Udine, Domenico Farinacci, ha ufficialmente assunto il suo incarico, segnando l’inizio di una nuova fase per la sicurezza pubblica nella regione. La sua carriera, caratterizzata da importanti successi e un forte impegno nella lotta alla criminalità, rappresenta una garanzia per i cittadini. Il questore si è presentato alla comunità locale con un gesto simbolico, deposta una corona di fiori in onore dei caduti della Polizia, ribadendo il valore del sacrificio e dell’impegno di coloro che prestano servizio per garantire la sicurezza. Gaeta.it - Domenico Farinacci: nuovo questore di Udine, un inizio all’insegna del rispetto e della sicurezza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilprovincia di, ha ufficialmente assunto il suo incarico, segnando l’di una nuova fase per lapubblica nella regione. La sua carriera, caratterizzata da importanti successi e un forte impegno nella lotta alla criminalità, rappresenta una garanzia per i cittadini. Ilsi è presentato alla comunità locale con un gesto simbolico, deposta una corona di fiori in onore dei cadutiPolizia, ribadendo il valore del sacrificio e dell’impegno di coloro che prestano servizio per garantire la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domenico Farinacci è il nuovo Questore di Udine. Succede ad Alfredo D'Agostino - Come primo atto di insediamento ha deposto corone di fiori presso al monumento ai Caduti della Polizia in Piazzale D'Annunzio e in viale Venezia ... (rainews.it)

Farinacci si è insediato come nuovo questore di Udine - Si è insediato oggi il nuovo questore della provincia di Udine, il dirigente superiore Domenico Farinacci. (ANSA) ... (ansa.it)

D’Agostino trasferito a Foggia: il nuovo questore di Udine è Domenico Farinacci - Cambio in viale Venezia dal 16 ottobre, il dirigente lascia il capoluogo friulano dopo due anni. In Friuli arriva l’ex vicario di Padova: in carriera ha ... (messaggeroveneto.gelocal.it)