Diletta Miatello condannata a 28 anni | riconosciuta colpevole dell' omicidio degli anziani genitori massacrati nel sonno con dei cocci

A processo per l'omicidio dei genitori : Diletta Miatello condannata a 28 anni in primo grado - È stata condannata a 28 anni di reclusione Diletta Miatello, ex poliziotta locale che il 27 dicembre 2022 a San Martino di Lupari si scagliò contro i suoi genitori uccidendo la madre Maria Angela Sarto, 84enne, e lasciando in fin di vita il padre Giorgio di 89 anni, morto poi a poco più di due... (Padovaoggi.it)

