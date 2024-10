Denunciata 45enne: la scoperta controllando la sua auto (con targa polacca) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una donna di 45 anni, di Ottaviano, è stata Denunciata per riciclaggio e contraffazione: era stata trovata dalla polizia stradale a bordo di un'auto rubata con targa false e telaio contraffatto.A fermarla, gli agenti della polizia stradale di Nola durante un controllo in via Manzoni Napolitoday.it - Denunciata 45enne: la scoperta controllando la sua auto (con targa polacca) Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una donna di 45 anni, di Ottaviano, è stataper riciclaggio e contraffazione: era stata trovata dalla polizia stradale a bordo di un'rubata confalse e telaio contraffatto.A fermarla, gli agenti della polizia stradale di Nola durante un controllo in via Manzoni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna denunciata a Villaricca : possedeva auto rubata con targa tedesca - . Donna denunciata per ricettazione a Villaricca La donna individuata dagli agenti metropolitani aveva asportato i bollini di identificazione e non poteva, secondo le indagini, non essere […] L'articolo Donna denunciata a Villaricca: possedeva auto rubata con targa tedesca sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)