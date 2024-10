Thesocialpost.it - Dati biometrici di utenti italiani in vendita nel Dark Web. Quali rischi si corrono

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un gruppo di esperti di sicurezza informatica di Red Hot Cyber ha fatto una scoperta a dir poco clamorosa. Su un forum russo nelWeb sono stati messi in4.500 documenti al cui interno vi sono contenuti idi. Il prezzo singolo deisensibili è di appena 5 dollari l’uno. Questo è quanto valiamo. Il membro che ha redatto il post viene definito dal Corriere, che ha rilanciato la notizia, “attendibile”. I documenti comprendono foto e video di volti, con due fotografie di cui una in primo piano e una in lontananza. Il video invece mostra la testa di una persona che si gira per compiere le necessarie verifiche biometriche. Il post fornisce alcune informazioni: “L’utente del forum ha riferito di voler vendere iad un acquirente e che è disponibile a trattative per un prezzo all’ingrosso. Per laè contattabile su Telegram”.