Gaeta.it - Daniele Frontoni presenta “Pesce Rosso”: un corto su seconda possibilità e resilienza

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovometraggio, ““, racconta la forza e laattraverso la storia di una giovane atleta che, dopo un grave incidente, trova una nuova strada grazie al nuoto. Diretto dal regista, il film di 18 minuti ha debuttato in prima internazionale al West London Film Festival, un evento dedicato alla promozione di opere italiane che festeggia la sua prima edizione. Ilaffronta temi rilevanti come la disabilità e l’importanza del supporto reciproco, aggiungendo valore a un’importante conversazione sociale. Il tema centrale di “” “” si propone di esplorare il concetto di seconde, un tema universale che tocca la vita di molti, specialmente in relazione allo sport e alla disabilità.