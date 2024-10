“Da Luna Rossa alla Luna”, Prada ha presentato le tute per la missione Artemis III della Nasa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Allo IAC di Milano, la maison di moda e Axiom Space hanno svelato, per la prima volta, il design delle tute che astronaute e astronauti indosseranno per camminare sulla superficie del satellite Wired.it - “Da Luna Rossa alla Luna”, Prada ha presentato le tute per la missione Artemis III della Nasa Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Allo IAC di Milano, la maison di moda e Axiom Space hanno svelato, per la prima volta, il design delleche astronaute e astronauti indosseranno per camminare sulla superficie del satellite

Svelate le tute con cui torneremo sulla Luna : “Con queste arriveremo per la prima volta al Polo Sud” - Axiom Space e Prada hanno collaborato per creare le nuove tute Axiom Extravehicular Mobility Unit che permetteranno agli astronauti di Artemis III di muoversi agilmente sulla superficie lunare proteggendoli dalle radiazioni dello Spazio e dalle temperature estreme.Continua a leggere . (Fanpage.it)

