Covid, torna l'allarmismo e l'obbligo di mascherina negli ospedali scaduto lo scorso luglio, Bassetti: "Sconcertante"

L'obbligo era caduto lo scorso luglio. Era l'ultimo rimasto e per questo quasi tutti gli italiani credevano che il peggio anche dal punto di vista legislativo, fosse alle spalle. L'ultima circolare del ministero della Salute però apre alla discrezionalità dei direttori sanitari Il Covid è fin

Arrestato ricercato dal luglio scorso : sorpreso dai carabinieri all'esterno di un negozio - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli hanno arrestato a Marano C.G., 33enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dal Tribunale di Napoli. Per lui una condanna di tre anni e poco più di... (Napolitoday.it)

La compagnia Latam licenza i tre piloti coinvolti nel tailstrike del 9 luglio scorso a Malpensa - L’aereo trasportava 398 persone: assieme ai 3 piloti, 12 assistenti di volo e 383 passeggeri. Nonostante le difficoltà , i piloti sono riusciti comunque a portare il Boeing in quota e hanno scaricato carburante per circa un’ora per poi tornare alla base, senza particolari problemi. Il velivolo avrebbe strisciato sulla pista pista per sette secondi, danneggiandola gravemente con un solco ... (Ilfattoquotidiano.it)

Meluso : «A luglio scorso il Napoli rifiutò un’offerta irrinunciabile del Psg per Osimhen» - Pentito di aver accettato il Napoli? «Magari poteva essere affrontata meglio quest’avventura, sotto vari aspetti, contrattuali e di operatività . Mi fa molto piacere che siano tornati a incidere. Ma quando mi chiamò De Laurentiis non ci pensai un attimo. . Ho agito d’istinto perché mi stava capitando una grande occasione. (Ilnapolista.it)