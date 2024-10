Corsi nuoto per donne musulmane: il Comune di Figline li apre a tutte. Ceccardi: “Marcia indietro del Pd” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ha aperto i Corsi di nuoto a tutte le donne, il Comune di Figline-Incisa Valdarno. Soddisfatta Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega. Che afferma: "Tanto imbarazzo e altrettanta ipocrisia nella Marcia indietro del sindaco di Figline Valdarno sui Corsi di nuoto per donne musulmane, che ora diventano 'aperti a tutte le donne senza distinzione' di cultura, credo ed etnia" L'articolo Corsi nuoto per donne musulmane: il Comune di Figline li apre a tutte. Ceccardi: “Marcia indietro del Pd” proviene da Firenze Post. .com - Corsi nuoto per donne musulmane: il Comune di Figline li apre a tutte. Ceccardi: “Marcia indietro del Pd” Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ha aperto idile, ildi-Incisa Valdarno. Soddisfatta Susanna, eurodeputata della Lega. Che afferma: "Tanto imbarazzo e altrettanta ipocrisia nelladel sindaco diValdarno suidiper, che ora diventano 'aperti alesenza distinzione' di cultura, credo ed etnia" L'articoloper: ildili: “del Pd” proviene da Firenze Post.

Figline Valdarno : corsi di nuoto per sole donne islamiche. La Lega : “Una follia” - È l'ennesimo caso di discriminazione, per così dire 'al contrario': la piscina comunale per alcune ore del giorno sarà dedicata esclusivamente alle donne musulmane" L'articolo Figline Valdarno: corsi di nuoto per sole donne islamiche. ''Follia a Figline e Incisa Valdarno - scrive Barabotti - i corsi di nuoto per sole donne islamiche. (Firenzepost.it)

Figline Valdarno - corsi di nuoto aperti soltanto a donne musulmane - "Per il loro credo e le proprie usanze non potevano fare lezione di nuoto e questo non è giusto: abbiamo organizzato un corso che rispetti il loro diritto allo sport", spiega il presidente dell’associazione Marco Ceccantini (nella foto). Manuela Plastina . Nessun altro dalle 8,30 alle 9,30 del martedì può entrare nell’impianto natatorio. (Quotidiano.net)