Correggese e Bagnolese congedano gli allenatori

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cambiano due importanti panchine del calcio dilettantistico nostrano: Claudio Gallicchio non è più l’allenatore della(campionato di Eccellenza), ed è stato esonerato anche Simone Silvestri dalla(Promozione, girone A). Partiamo da Correggio: alla fine, dopo ore di valutazioni, è arrivata la decisione; Gallicchio non è più l’allenatore. Sono ore di sondaggi per individuare il sostituto: uno dei nomi che circola è quello di Ivano Rossi, ex Campagnola, Riese e Arcetana tra le altre. Vedremo se questa sarà la pista della società o se emergeranno nuovi profili. Ieri ha svolto l’allenamento Cesare Cavazzoni (il vice di Gallicchio) che dovrebbe rimanere. Tornando a Gallicchio: Il mister arrivò in biancorosso l’anno scorso, riuscendo a guidare i suoi ragazzi fino al secondo posto in Eccellenza a pari punti col Terre di Castelli.