Cina ' non rinunceremo mai all' uso della forza su Taiwan'

La Cina non prometterà mai di rinunciare all'uso della forza su Taiwan, una posizione che prende di mira le interferenze esterne e la piccola minoranza di separatisti. "Siamo disposti a impegnarci per la prospettiva di riunificazione pacifica con la massima sincerità e impegno - ha detto Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo di Pechino sulle ultime manovre su vasta scala del 14 ottobre intorno all'isola ('Joint Sword 2024/B') -. Ma non ci impegneremo mai a rinunciare all'uso della forza". Tuttavia, la postura è contro l'interferenza di "forze esterne" e "il numero molto esiguo di separatisti".

