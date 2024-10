Romadailynews.it - C’era una Volta Roma.. “GLI SPIRITELLI TRASTEVERINI”

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In questo luogo abitano da sempre i Mazzamurelli Nel cinquecento si diffonde la notizia che una casa del vicolo è abitata dagli spiriti, ci troviamo a Rione Trastevere tra Viale Trastevere e Via di San Gallicano, in una piccola stradina chiamata Vicolo di Mazzamurelli. Glivengono chiamati Mazzamurelli dal termine “mazza” (colpo) e “murello” (mura), per indicare la loro abitudine a battere contro le mura delle case per manifestare la loro presenza agli abitanti.