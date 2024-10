Caprile, l’agente: “Si fa sempre trovare pronto, Nazionale possibile” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”. l’agente Graziano Battistini ha parlato del portiere azzurro Elia L'articolo Caprile, l’agente: “Si fa sempre trovare pronto, Nazionale possibile” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Caprile, l’agente: “Si fa sempre trovare pronto, Nazionale possibile” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Graziano Battistini, agente di Elia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”.Graziano Battistini ha parlato del portiere azzurro Elia L'articolo: “Si fa” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caprile - l’agente : “Com’è giocare nel Napoli? Elia mi ha fatto una confessione. Futuro in nazionale? Ha tutte le carte in regola per arrivarci” - Secondo l’agente, la personalità del portiere esalta le sue qualità fisiche e tecniche, cruciali per affrontare le pressioni del calcio ad alti livelli. Personalità? Viene naturale dare fiducia ad un ragazzo che ti guarda a testa alta negli occhi e ci mette sempre la faccia”. Battistini ha sottolineato le sfide affrontate da Caprile nel momento in cui è stato chiamato a scendere in campo: ... (Napolipiu.com)