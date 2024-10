Gaeta.it - Canosa Sannita si prepara alla dodicesima edizione della Gara Podistica con novità e premi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter LaCittà di, un evento fondamentale per la comunità sportiva locale, giungesua. Organizzata dProgetto Running e sponsorizzata dUISP, questa manifestazione annuale si è affermata come un’importante opportunità di partecipazione per atleti, famiglie e appassionati di corsa. La, in programma per domenica 20 ottobre, promette di attrarre una folla di podisti e camminatori, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport. DettaglimanifestazioneLa manifestazione si svolgerà nella mattinata di domenica 20 ottobre, con il viaprincipale fissato per le ore 10:00. Il tracciato competitivo è di 3,3 chilometri e dovrà essere completato tre volte, portando la distanza totale a quasi 10 chilometri.