Calcio serie d. Bonura si prepara al San Donato . Incognita Nieri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Sangiovannese lavora in vista dell’anticipo che la vedrà di scena contro il San Donato. È una classica gara da prendere con le molle, i chiantigiani sono ultimi in classifica con appena due punti all’attivo e in sei giornate di campionato hanno realizzato soltanto un goal È una squadra, quella allenata da Vitaliano Bonuccelli, in palese difficoltà e per gli azzurri di Marco Bonura potrebbe essere un’arma a doppio taglio dato che in certe partite si ha tutto da perdere e niente da guadagnare. La vittoria di domenica con la Fezzanese ha restituito punti per la classifica e una buona dose di morale. La gara in programma alle 15 inaugurerà una settimana molto importante visto che mercoledì a San Giovanni, per il turno infrasettimanale, arriverà l’Ostiamare e domenica 27 la prestigiosa trasferta in quel di Siena contro i bianconeri della Robur. Sport.quotidiano.net - Calcio serie d. Bonura si prepara al San Donato . Incognita Nieri Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Sangiovannese lavora in vista dell’anticipo che la vedrà di scena contro il San. È una classica gara da prendere con le molle, i chiantigiani sono ultimi in classifica con appena due punti all’attivo e in sei giornate di campionato hanno realizzato soltanto un goal È una squadra, quella allenata da Vitaliano Bonuccelli, in palese difficoltà e per gli azzurri di Marcopotrebbe essere un’arma a doppio taglio dato che in certe partite si ha tutto da perdere e niente da guadagnare. La vittoria di domenica con la Fezzanese ha restituito punti per la classifica e una buona dose di morale. La gara in programma alle 15 inaugurerà una settimana molto importante visto che mercoledì a San Giovanni, per il turno infrasettimanale, arriverà l’Ostiamare e domenica 27 la prestigiosa trasferta in quel di Siena contro i bianconeri della Robur.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Venezia - sedotto e abbandonato : Tessman ora è ai margini - Mi dispiace soprattutto per il giocatore, per la situazione in cui si è messo. Al momento appare difficile reintegrarlo in rosa, ma non è escluso che ciò avvenga nelle prossime settimane. Certo continua ad allenarsi con il resto della squadra ma con la testa, in questo momento, non c’è”. Difficile però ipotizzare tale scenario prima delle fine del mercato. (Metropolitanmagazine.it)

Calciomercato Napoli - abbandonato un grande obiettivo? Il tweet non lascia dubbi - Con gli arrivi di Alessandro Buongiorno e Rafa Marin la difesa del Napoli è al completo e non necessita di ulteriori innesti. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli“. . La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. A dichiararlo è stata la stessa società azzurra mettendo un punto fermo in merito alle voci di mercato relative allo svincolato ... (Calcioweb.eu)