Buchmesse, Mollicone: “Da Giuli intervento di alto profilo, comprensibile anche per opposizione” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Presidente della Commissione Editoria della Camera: "Siamo a fianco degli editori italiani, che rappresentano il quarto gruppo per dimensioni in Europa" "Da Giuli intervento a Buchmesse di alto profilo ma - potremmo dire con una battuta - comprensibile anche dall’opposizione Da sempre il pluralismo e il rispetto del dissenso fa parte della nostra cultura Sbircialanotizia.it - Buchmesse, Mollicone: “Da Giuli intervento di alto profilo, comprensibile anche per opposizione” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Presidente della Commissione Editoria della Camera: "Siamo a fianco degli editori italiani, che rappresentano il quarto gruppo per dimensioni in Europa" "Dadima - potremmo dire con una battuta -dall’Da sempre il pluralismo e il rispetto del dissenso fa parte della nostra cultura

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buchmesse : Giuli - ‘la cultura è la nostra religione universale civile’ - it. È un privilegio per autori, editori ed istituzioni attraversare il palcoscenico della fiera del Libro più importante al mondo per poter raccontare la nostra cultura». Siamo qui per riaffermare anche l’importanza del ‘pensiero solare’, il punto d’incontro in cui la testardaggine dell’ideologia si dissolve nella luce dello spirito mediterraneo. (Ildenaro.it)

Buchmesse - Mollicone : “Da Giuli intervento di alto profilo - comprensibile anche per opposizione” - Siamo a fianco degli editori italiani, che rappresentano il quarto gruppo per dimensioni in Europa. (Adnkronos) – "Da Giuli intervento a Buchmesse di alto profilo ma – potremmo dire con una battuta – comprensibile anche dall’opposizione… Da sempre il pluralismo e il rispetto del dissenso fa parte della nostra cultura di sintesi. (Periodicodaily.com)

Buchmesse - Giuli : “La cultura è la nostra religione universale civile” - Così il ministro […]. È un privilegio per autori, editori ed istituzioni attraversare il palcoscenico della fiera del Libro più importante al mondo per poter raccontare la nostra cultura". E’ un onore essere qui come Ospiti d’onore dopo trentasei anni. (Adnkronos) – "La cultura è la nostra religione universale civile. (Periodicodaily.com)