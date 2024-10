Bianca Balti primo giorno di chemioterapia | il sostegno della figlia e del fidanzato

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – È ildiper. Con una carrellata di foto pubblicate sul suo profilo social, la top model ha comunicato di aver iniziato la lunga battaglia per guarire dal tumore. Una battaglia che la 40enne affronta col sorriso e con coraggio senza mai abbattersi, grazie anche aldelle persone più intime e vicine come laMatilde e il. Qualche settimana faaveva comunicato pubblicamente di essersi operata per un tumore ovarico al terzo stadio. Poi ha mostrato la cicatrice sull’addome e ha condiviso un pensiero rivolto a chi come lei sta affrontando un difficile percorso di guarigione: “Coraggio a chi, come me, sta iniziando la terapia”, scriveva la top model sul suo profilo social. Tappa dopo tappa,sta condividendo con i fan la lotta contro il cancro.