Berlinguer – La grande ambizione, recensione RoFF19: Elio Germano dà vita all’indimenticato segretario del PCI (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostra recensione di Berlinguer – La grande ambizione, film di apertura di Andrea Segre con Elio Germano: un biopic che restituisce la figura politica e umana dell’indimenticato segretario del PCI, ma a cui sembra mancare qualcosa L’onore e l’onere di aprire la 19ª Festa del Cinema di Roma quest’anno va a Berlinguer – La grande ambizione, attesissimo biopic di Andrea Segre dedicato alla figura dell’indimenticato e amatissimo segretario del PCI, al quale ha prestato il volto, le movenze e l’inflessione sarda Elio Germano. .com - Berlinguer – La grande ambizione, recensione RoFF19: Elio Germano dà vita all’indimenticato segretario del PCI Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradi– La, film di apertura di Andrea Segre con: un biopic che restituisce la figura politica e umana dell’indimenticatodel PCI, ma a cui sembra mancare qualcosa L’onore e l’onere di aprire la 19ª Festa del Cinema di Roma quest’anno va a– La, attesissimo biopic di Andrea Segre dedicato alla figura dell’indimenticato e amatissimodel PCI, al quale ha prestato il volto, le movenze e l’inflessione sarda

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Berlinguer - La grande ambizione - la recensione : il segretario del PCI dolente e silenzioso di Elio Germano - Gli ultimi anni della vita di Enrico Berlinguer nel primo film di finzione sul celebre segretario del PCI; un ritratto granitico con una prova magistrale di Elio Germano. È l'Enrico Berlinguer ritratto da Andrea Segre nel suo Berlinguer - La …. La perdita della madre a 14 anni, il poker a cui aveva imparato a giocare nei circoletti più malfamati di Sassari, la sua terra Natale, un corpo ... (Movieplayer.it)

Berlinguer – La grande ambizione non è un biopic - ma il Bignami di una pagina di storia italiana - Purtroppo, dalle sequenze familiari (le peggiori tra tutte) alle camere dei compagni, il film di Andrea Segre rimane solo un esercizio scolastico. Come, in fondo, sono pochi oggi i politici mossi da un integrità e una fede di quel genere, stoffa di altri tempi. Dell’entusiasmo delle feste dell’Unità e di quel senso infuso di vitalismo Berlinguer - La grande ambizione ha ben poco. (Gqitalia.it)

Elio Germano è Berlinguer : “La grande ambizione è contemporanea” - E poi siamo andati all’archivio Gramsci e lì abbiamo analizzato le riunioni, che si trovano tutte in formato dattiloscritto, e gli appunti scritti a penna proprio da Berlinguer. Poi ci siamo confrontati con i figli, con i quali abbiamo chiacchierato a lungo. Quel terzo di italiani che hanno vissuto dentro ed intorno l’esperienza del partito comunista italiano. (Velvetmag.it)