Aumentano gli incidenti stradali nel casertano: 48 vittime in un anno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Aumentano gli incidenti stradali in provincia di Caserta. Lo rivela il dossier Aci-Istat sugli incidenti avvenuti nell'anno 2023. Nel 2023 in provincia di Caserta si sono verificati 1454 incidenti con 48 vittime della strada e 2274 feriti. Numeri impressionanti, una media di 4 morti al mese e Casertanews.it - Aumentano gli incidenti stradali nel casertano: 48 vittime in un anno Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)gliin provincia di Caserta. Lo rivela il dossier Aci-Istat sugliavvenuti nell'2023. Nel 2023 in provincia di Caserta si sono verificati 1454con 48della strada e 2274 feriti. Numeri impressionanti, una media di 4 morti al mese e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - nel report Aci-Istat aumentano gli incidenti stradali : ma diminuiscono le morti - È stato appena diffuso dagli uffici dell?Aci di Napoli un accurato documento che approfondisce i dati sull?incidentistica stradale nel 2023, sia nel capoluogo che nella provincia... (Ilmattino.it)

Più incidenti in Puglia e in cinque anni aumentano anche le vittime : il report Aci provincia per provincia - Nel 2023, sulle strade italiane, si sono registrati 166.525 incidenti con lesioni a persone (165.889 nel 2022, +0,4%; 172.183 nel 2019, -3,3%), che hanno... (Quotidianodipuglia.it)

Incidenti calano in estate ma vittime aumentano - più drogati alla guida - Gli incidenti rilevati nel triennio giugno-agosto 2023 sono stati, infatti, 19. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. E' quanto emerge dai dati analizzati dalla Polstrada e resi noti all'Adnkronos. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: ... (Webmagazine24.it)