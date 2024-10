Metropolitanmagazine.it - Attacchi israeliani hanno colpito Nabatieh, ucciso anche il sindaco

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Glidi oggi a, nel Libano sud, sono avvenuti poco dopo che Netanyahu aveva respinto l’idea di un cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti. Ieri, il presidente francese Emmanuel Macron aveva dichiarato di essere “contrario a un cessate il fuoco unilaterale che non cambierebbe la situazione della sicurezza in Libano e che riporterebbe il Paese al suo stato precedente”, secondo quanto riportato in un comunicato del suo ufficio. Sempre martedì, in un discorso televisivo, il vice leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha affermato che l’unica soluzione alla recente escalation è un cessate il fuoco, minacciando al contempo di continuare a colpire Israele con i missili.