Liberoquotidiano.it - "Attaccano Meloni? Sinistra senza soluzioni". Lezione epica: Corona fa rosicare i compagni in tv

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgiaha messo a segno un colpo in fatto di immigrazione: sono operativi i centri in Albania a gestione italiana. Un progetto che non convince del tutto Mauro, ma - è la sua idea - serve dare tempo al tempo. In collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, lo scrittore ammette: "Non capisco perché mandare i migranti in Albania ma prima di criticare aspettiamo, vediamo come va". Da qui il messaggio alle opposizioni, visto che "laattacca Giorgiama prima non si sono trovate". Basti pensare a quanto dichiarato da Enrico Letta. L'ex segretario del Partito democratico ha definito i due centri "lager fuori dalle nostre coste". E ancora: "È un'idea simile a quella che ebbe il primo ministro britannico in Rwanda e fu un disastro totale, è una vicenda che non è andata da nessuna parte".