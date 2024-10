ATP Almaty 2024, buon esordio di Machac. Cerundolo e Tabilo già ai quarti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue l’ATP 250 di Almaty con un tabellone che ha visto finalmente completarsi le sfide di primo turno. All’appello mancavano ancora due partite: il derby australiano tra Aleksandar Vukic e James Duckworth, con la vittoria del primo per 6-4 7-5, e la sfida tra Tomas Machac, reduce dalla semifinale del Masters 1000 di Shanghai, e il kazako Timofey Skatov, chiuso con il successo del ceco per 6-3 6-4. Oggi, però, si sono cominciati a delineare anche i quarti di finale nella parte bassa. Finisce il sogno del tedesco Justin Engel, primo giocatore nel 2007 a vincere una partita ATP, che è stato sconfitto dall’argentino Francisco Cerundolo in due combattuti set con il punteggio di 6-4 7-6. L’argentino se la vedrà ora nei quarti di finale contro il padrone di casa Alexander Shevchenko. Oasport.it - ATP Almaty 2024, buon esordio di Machac. Cerundolo e Tabilo già ai quarti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue l’ATP 250 dicon un tabellone che ha visto finalmente completarsi le sfide di primo turno. All’appello mancavano ancora due partite: il derby australiano tra Aleksandar Vukic e James Duckworth, con la vittoria del primo per 6-4 7-5, e la sfida tra Tomas, reduce dalla semifinale del Masters 1000 di Shanghai, e il kazako Timofey Skatov, chiuso con il successo del ceco per 6-3 6-4. Oggi, però, si sono cominciati a delineare anche idi finale nella parte bassa. Finisce il sogno del tedesco Justin Engel, primo giocatore nel 2007 a vincere una partita ATP, che è stato sconfitto dall’argentino Franciscoin due combattuti set con il punteggio di 6-4 7-6. L’argentino se la vedrà ora neidi finale contro il padrone di casa Alexander Shevchenko.

Tennis : Torneo Almaty. Fognini eliminato al primo turno - Il tennista ligure cede in due set al finlandese Virtanen ALMATY (KAZAKISTAN) - Finisce al primo turno il percorso di Fabio Fognini all'"Almaty Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 1. 036. 700 dollari che si sta disputando sul veloce indoor dell'"Almaty Arena", in Kazakistan. L'azzurro, nu . (Ilgiornaleditalia.it)

ATP Almaty 2024 : Fabio Fognini sconfitto da Otto Virtanen al primo turno - Conseguenza ne è una seconda perdita della battuta, stavolta a 15, che si rivela fatale per l’esito del parziale, chiuso senza difficoltà dal finlandese sul 6-3. Il taggiasco deve infatti cedere di fronte al finlandese Otto Virtanen per 6-3 7-6(4): in questo modo le presenze italiane in Kazakistan terminano qui, dal momento che il ligure era l’unico presente. (Oasport.it)